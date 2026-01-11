Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους Προέδρους που έβαλαν πτήση τσάρτερ και αποφύγαμε τα μπλόκα»

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.

O Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, ενώ ευχαρίστησε για την πτήση τσάρτερ που ήταν πρωτοβουλία των Προέδρων της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr