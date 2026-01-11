Μενού

Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους Προέδρους που έβαλαν πτήση τσάρτερ και αποφύγαμε τα μπλόκα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους Προέδρους του Ολυμπιακού για την πτήση τσάρτερ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.

O Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, ενώ ευχαρίστησε για την πτήση τσάρτερ που ήταν πρωτοβουλία των Προέδρων της ομάδας.

