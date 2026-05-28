Μπαρτζώκας για το σύνθημα: «Ήμουν τρομερά παράφωνος, αλλά ας αφήσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε και λίγο γελοίοι»

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας τη EuroLeague στο Final Four της Αθήνας στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετέπειτα ακολούθησε το ξέφρενο γλέντι των Πειραιωτών στο Δημοτικό Θέατρο έως και τις πρώτες πρωινές ώρες με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεχωρίζει τραγουδώντας τα συνθήματα των «ερυθρόλευκων» για τα οποία ρωτήθηκε και από το επίσημο καλάθι της ΚΑΕ στο YouTube.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr