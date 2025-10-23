Μπαρτζώκας: «Ο κόσμος να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν στο Μόναχο (24/10, 21:45) για τη Euroleague ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε ότι η ομάδα θα έχει τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Μακάμπι ενώ ζήτησε από τους φιλάθλους «να είναι πιο σκεπτικοί όταν διαβάζουν πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μπαρτζώκα, σύμφωνα με το gazzetta.gr:

«Έχουμε τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς του Βελιγραδίου και αυτό πολλές φορές λέει πολλά πράγμα αλλά την ίδια στιγμή και τίποτα. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μια έδρα που πέρυσι χάσαμε. Μια ομάδα που παίζει πιο καλή άμυνα σε σχέση με πέρυσι και με βάση το ρόστερ που έχει τώρα. Μια ομάδα που πρέπει αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις», είπε αρχικά.

Για τον Παπανικολάου: «Θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά μένει να δούμε πως θα δοκιμάσει και θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Χτύπημα στον τετρακέφαλο απο γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει έξω».

Για Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρυσι με Έντουαρντς και Νέιπιερ ήταν διαφορετική ομάδα. Φέτος έχει κορμιά στην περιφέρεια, παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».

Για Μπάτλερ και Ντινγουίντι: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά».

«Ο... πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», κατέληξε.

