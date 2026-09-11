Μπαρτζώκας: «Όταν πήγαμε να πάρουμε τον Μοντέρο, μπήκαν ομάδες με λευκές επιταγές - Τον τιμά που ήρθε στον Ολυμπιακό»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Nova, τοποθετήθηκε για τον Γιαν Μοντέρο και την απόφασή του να παίξει για τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε δηλώσει στο παρελθόν, πως επέλεξε τους Πειραιώτες για τον κόουτς Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να απαντάει τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα.

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