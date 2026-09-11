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Μπαρτζώκας: «Όταν πήγαμε να πάρουμε τον Μοντέρο, μπήκαν ομάδες με λευκές επιταγές - Τον τιμά που ήρθε στον Ολυμπιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στη Nova αναφέρθηκε στην απόφασή του Γιαν Μοντέρο να επιλέξει τον Ολυμπιακό, απ' άλλες ομάδες το καλοκαίρι που μας πέρασε.

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Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Nova, τοποθετήθηκε για τον Γιαν Μοντέρο και την απόφασή του να παίξει για τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε δηλώσει στο παρελθόν, πως επέλεξε τους Πειραιώτες για τον κόουτς Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να απαντάει τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα.

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