11η Σεπτεμβρίου: Πώς μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε για πάντα ο κόσμος

Μέχρι το 2001 η 11η Σεπτεμβρίου ήταν συνδεδεμένη με μια μεγάλη πολιτική τραγωδία. Στη Χιλή, ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ, διέταξε και πραγμάτωσε το πραξικόπημα ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε και εγκαθίδρυσε μία από τις πιο αιματοβαμμένες δικτατορίες, που επιβίωσε επί 17 χρόνια χάρις στις προγραφές, τις αυθαίρετες συλλήψεις και εξαφανίσεις των πολιτικών αντιπάλων της, τους βασανισμούς και τις δολοφονίες.

Εκείνο το φθινοπωρινό πρωινό του 1973 ο Αλιέντε έπεσε νεκρός μέσα στο προεδρικό μέγαρο αφού πρώτα είχε δώσει μια ένοπλη μάχη με του στρατιώτες του Πινοσέτ. Ο κόσμος είχε παγώσει με τη δολοφονική βία απέναντι σε έναν δημοκρατικά εκλεγμένο και λαοπρόβλητο ηγέτη.

Η 11η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, «έκρυβε» στο μέλλον μια ακόμα σοκαριστική ημέρα. Στην πραγματικότητα είναι η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε. Ήταν μια ημέρα σαν σήμερα.

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Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 όταν «παγωμένος» ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση το φονικότερο και μαζικότερο τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα διαχωρίζει τη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία σε δύο περιόδους. Η πρώτη θα είναι πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και η δεύτερη θα είναι μετά. Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, μια ημέρα σαν σήμερα, είναι η στιγμή που ο κόσμος άλλαξε οριστικά.

Το χρονικό του απόλυτου τρόμου

Εκείνη η ημέρα, είχε ξεκινήσει όπως όλες οι άλλες στην πολύβουη, μητροπολιτική Νέα Υόρκη. Οι άνθρωποι πήγαιναν στις δουλειές τους, τα παιδιά στα σχολεία τους κλπ κλπ. Όλα κυλούσαν απόλυτα φυσιολογικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, 19 τρομοκράτες, μέλη της Αλ Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν έχουν περάσει από την ασφάλεια των αεροδρομίων της Βοστόνης, της Ουάσιγκτον και του Νιούαρκ και έχουν επιβιβαστεί σε αεροπλάνα που θα εκτελούσαν εσωτερικές πτήσεις.

Ο Τζόζεφ Ντίτμαρ, 44 ετών, ειδικός στις ασφάλειες με έδρα το Σικάγο, φθάνει στον 105ο όροφο του νότιου πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης για μια σύσκεψη προγραμματισμένη για τις 08:30. Η σύσκεψη αργεί να αρχίσει και ξαφνικά τα φώτα αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Είναι 08:46. Ένα Μπόινγκ 767 της American Airlines, το οποίο είχε αναχωρήσει στις 07:59 από τη Βοστόνη για το Λος Άντζελες με 92 επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους πέντε αεροπειρατές, έχει συντριβεί πάνω στο βόρειο πύργο, ανάμεσα στον 93ο και τον 99ο όροφο.

Ο Ντίτμαρ και οι συνάδελφοί του δεν το κατάλαβαν παρά μόνον αφού κλήθηκαν να εκκενώσουν την αίθουσα και έφθασαν μπροστά στα παράθυρα του 90ου ορόφου οπότε και αντίκρισαν το τι είχε συμβεί. Ακόμα και τότε, ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι ΗΠΑ δεχόντουσαν επίθεση. Όλοι νόμιζαν πως είχε συμβεί κάποιο τραγικό δυστύχημα.

Εκείνη τη στιγμή ο Ντίτμαρ και συνάδελφοί του ακούνε από τα μεγάφωνα πως δεν χρειάζεται να φύγουν καθώς το κτίριό τους δεν έχει πληγεί. Ο Ντίτμαρ αγνοεί τη σύσταση και συνεχίζει την κάθοδό του. Όταν φθάνει στον 78ο όροφο, συνάδελφοί του τον καλούν να πάρει το ασανσέρ που φθάνει στο ισόγειο χωρίς στάση.

Εκείνος συνεχίζει. «Κάπου ανάμεσα στον 74ο και τον 75ο όροφο», το κλιμακοστάσιο «αρχίζει να ταλαντεύεται βίαια. Η σκάλα ξεκολλάει από τον τοίχο, τα σκαλιά ταλαντεύονται κάτω από τα πόδια μας σαν τα κύματα στον ωκεανό, αισθανόμαστε ένα τοίχο θερμότητας, μυρίζουμε την κηροζίνη».

Μαζί με δύο συναδέλφους, ο Ντίτμαρ κάνει εικασίες για το τι έχει συμβεί. Χωρίς να φαντάζεται πως ένα άλλο αεροπλάνο, η πτήση 175 της United Airlines στην οποία έχει επίσης γίνει αεροπειρατεία από τζιχαντιστές, έχει πέσει πάνω στο κτίριο τους, το νότιο πύργο, λίγο πιο πάνω απ’ αυτούς, ανάμεσα στον 77ο και τον 85ο όροφο.

Είναι πλέον 09:03 το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, ο οποίος διάβαζε μια ιστορία σε μαθητές στη Φλόριντα, ενημερώνεται από τον προσωπάρχη του. «Η Αμερική δέχεται επίθεση», του λέει στο αυτί και όλοι μαζί φεύγουν άμεσα προς άγνωστη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας.

Στις 09:25, η αμερικανική υπηρεσία αερομεταφορών, η FAA, είχε διατάξει το κλείσιμο του αμερικανικού εναέριου χώρου και απαγορεύσει κάθε απογείωση, για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Η διαταγή ήρθε πολύ αργά για την πτήση 77 της American Airlines που είχε αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το Λος Άντζελες: στα χέρια πέντε αεροπειρατών, έχει ήδη κάνει στροφή 180 μοιρών και κατευθύνεται προς την Ουάσιγκτον.

Στο Πεντάγωνο, την έδρα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας κοντά στην Ουάσιγκτον, η Κάρεν Μπέικερ, 33 ετών, είναι πεπεισμένη πως βρίσκεται «στο πιο ασφαλές μέρος του κόσμου». Είναι 09:37 και η πτήση 77, με 53 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, πέφτει πάνω στη δυτική πρόσοψη του Πενταγώνου.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό του Boeing 757 που εκτελεί την πτήση 93 της United Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Νιούαρκ στο Νιού Τζέρσεϊ με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο και βρισκόταν ήδη πάνω από το Οχάιο, επικρατεί αναβρασμός. Τέσσερις αεροπειρατές έχουν καταλάβει το αεροσκάφος και το κατευθύνουν προς την Ουάσινγκτον.

Πιθανότατα στόχος τους ήταν ο Λευκός Οίκος ή το Καπιτώλιο. Οι επιβάτες και το πλήρωμα που έχουν μάθει τι συμβαίνει στο WTC και το Πεντάγωνο αποφασίζουν να δράσουν. Επιτίθενται στους αεροπειρατές και προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Μετά από μάχη έξι λεπτών οι αεροπειρατές αντιλαμβάνονται πως δε θα μπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους και ρίχνουν το Boeing σε ένα χωράφι στο δυτικό τμήμα της Πενσιλβάνια, 250 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον. Η ώρα είναι 10:03.

Τέσσερα λεπτά νωρίτερα, στις 9:59, ο νότιος Πύργος του World Τrade Center κατέρρευσε σε ένα σύννεφο φωτιάς, σκόνης και ατσαλιού. Η κατάρρευση είναι τόσο βίαιη που ποτέ δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος από το DNA των εκατοντάδων ανθρώπων που βρίσκονταν στον Πύργο.

Στις 10:28, αφού καιγόταν επί 102 λεπτά, ο βόρειος πύργος του WTC καταρρέει. Η τραγωδία είχε ολοκληρωθεί. Ο τραγικός απολογισμός από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις πιο αιματηρές της Ιστορίας, ήταν 2.753 νεκροί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, 184 στο Πεντάγωνο και 40 στο Σάνκσβιλ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παλεύουν ακόμα και σήμερα με τα σωματικά και ψυχικά τραύματα που τους άφησε εκείνη η μέρα.

Ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» και οι θεωρίες συνωμοσίας

Από την πρώτη στιγμή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως υπ` αριθμόν ένα καταζητούμενο τον πολυεκατομμυριούχο Σαουδάραβα Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ Κάιντα.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν και το Μάρτιο του 2003 επιτέθηκαν και στο Ιράκ, ανατρέποντας τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Ακολούθησαν όμως επιθέσεις κατά των συμμάχων των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου 2004 στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης με 191 νεκρούς και στις 7 Ιουλίου 2005 στο μετρό του Λονδίνου με 52 νεκρούς.

Ολόκληρος ο κόσμος είχε μάθει να ζει με τον τρόμο. Κανείς δεν ήταν ασφαλής πουθενά και αυτό ήταν μια νέα πραγματικότητα η οποία θα άλλαζε οριστικά τις ζωές μας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αυτός ο τεράστιος και ιδιαίτερα αιματηρός κύκλος έκλεισε στις 2 Μάη του 2011 όταν ύστερα από πολυετή αναζήτηση, Αμερικανοί κομάντος ανακάλυψαν το κρησφύγετο του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν, εισέβαλαν σε αυτό και τον εκτέλεσαν.

Η τρομοκρατική επίθεση κατά των ΗΠΑ αποτέλεσε αντικείμενο αμέτρητων θεωριών συνωμοσίας που ξετυλίγονται με κάθε λεπτομέρεια στο Διαδίκτυο.

Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες, αυτή που θέλει τους Δίδυμους Πύργους να γκρεμίζονται με ελεγχόμενες εκρήξεις και τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών να ειδοποιούν για το τι επρόκειτο να γίνει, με αποτέλεσμα να μη σκοτωθεί ούτε ένα Εβραίος.

Άλλωστε, τα αεροσκάφη που προσέκρουσαν στους δύο ουρανοξύστες μετέφεραν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών - όχι επιβάτες - και λειτουργούσαν με τηλεχειρισμό.

Η επίθεση στο Πεντάγωνο έγινε από... πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό έδαφος!

Η πτήση 93 καταρρίφθηκε από πολεμικό αεροσκάφος το οποίο όταν το είδε να έχει πάρει πορεία προς τον Λευκό Οίκο, το χτύπησε με πύραυλο. Σύμφωνα με έναν ακόμα συνωμοσιολόγο, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι για να χτυπηθούν οι Πύργοι, ενώ στην τηλεόραση με ψηφιακά μέσα εμφανίστηκαν σαν αεροπλάνα!

Το 2006 μια ομάδα συνωμοσιολόγων υποστήριξε πως μια ομάδα νεοσυντηρητικών Αμερικανών ήταν εκείνη που οργάνωσε την 11η Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί αφορμή εισβολής στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και έπειτα το Ιράν.