Κασιδιάρης: Τα 5 σενάρια για την επιστροφή στη Βουλή και ο «γρίφος» του Αρείου Πάγου

«Ο τρόπος με τον οποίο θα εισέλθω στην πολιτική θα αποτελέσει έκπληξη για το πολιτικό κατεστημένο». Και κάπως έτσι αποκτήσαμε νέο πολιτικό «παιχνίδι» για να έχουμε να ασχολούμαστε στο δρόμο προς τις κάλπες.

Θα φτιάξει δικό του κόμμα ο Κασιδιάρης; Θα μπει στη βουλή ο Κασιδιάρης; Θα τον κόψει ο Άρειος Πάγος;

Την επόμενη εβδομάδα – πιθανότατα στις 17 Σεπτεμβρίου - ο Ηλίας Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί, κάνοντας (είμαι σίγουρος) και το απαραίτητο σόου έξω από τις φυλακές Δομοκού. Το σόου δεν θα γίνει για τα κανάλια αλλά για τα social media τα οποία ο Κασιδιάρης θεωρεί προνομιακό για εκείνον πεδίο στο οποίο μπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους (aka εν δυνάμει ψηφοφόρους).

Ο πρώην υπαρχηγός του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, εξέτισε την ποινή που του είχε επιβληθεί, και σε δεύτερο βαθμό, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (και όχι επειδή ήταν πολιτικός κρατούμενος ή επειδή το πολιτικό σύστημα τον φοβάται όπως διαδίδουν στα social media διάφοροι γραφικοί υποστηρικτές του) οπότε θα βγει.

Και αφού θα βγει – το έχει δηλώσει και ο ίδιος, άλλωστε – θέλει να ξαναμπεί στο πολιτικό «παιχνίδι». Ειδικά όταν βλέπει τον Τραμπ να στηρίζει τον έναν ακροδεξιό μετά τον άλλο σε κάθε γωνιά του πλανήτη (τελευταίο κρούσμα η αποθέωση του γερμανικού μορφώματος AfD), εύλογα πιστεύει πως μπορεί να αρπάξει και αυτός κάποιο «χάδι» από τον επικίνδυνο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το δρόμο, άλλωστε, τον έδειξε ο - εξίσου επικίνδυνος – Έλον Μασκ που ήδη έκανε μία ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη.

Θα αναρωτηθεί κάποιος: «και πού ξέρει ο Μασκ τον Κασιδιάρη». Εύλογη απορία. Προφανώς όλοι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως αντισυστημικοί (!) είναι τόσο... εκτός συστήματος που πλέον κυβερνήσεις φιλικές προς αυτούς ξεπηδούν η μία μετά την άλλη σε διάφορες χώρες.

Αλλά ας επιστρέψουμε στα «δικά μας».

Τα 5 σενάρια για την επιστροφή στη Βουλή

Στόχος του Κασιδιάρη είναι να αποτινάξει από πάνω του την ακραία πολιτική ρητορική του παρελθόντος, να κρύψει τις σημαίες με τις σβάστικες, να κόψει τους... αρχαιοελληνικούς χαιρετισμούς, να ενδυθεί την προβιά του αντισυστημικού πατριώτη και να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Μπορεί, όμως, ο Κασιδιάρης να είναι αρχηγός κόμματος; Φυσικά και μπορεί. Μπορεί αυτό το κόμμα να «κατέβει» στις εκλογές; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία φυσικά και δεν μπορεί. Θα μπορεί, όμως, να το κάνει και αυτό το αργότερο από το 2032 και μετά.

Μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι ο αφανής αρχηγός ενός κόμματος και να έχει μπροστά έναν «αυτοφοράκια»; Φυσικά και μπορεί. Μπορεί με αυτή τη συνθήκη να «κατέβει» στις εκλογές; Όπως είδαμε με τους «Σπαρτιάτες», δεν μπορεί.

Μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι απλά υποψήφιος βουλευτής με ένα κόμμα που θα δημιουργηθεί από τον αδερφό του, τον Αλέξανδρο Κασιδιάρη; Φυσικά και μπορεί. Θα μπει στη βουλή; Αυτό είναι δύσκολο στο να απαντηθεί καθώς θα αφορά την κρίση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για τον αν ο Κασιδιάρης είναι ένας απλός υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα αυτό ή έχει ηγετικό ρόλο.

Μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι ανεξάρτητος – μεμονωμένος υποψήφιος βουλευτής; Χωρίς να ανήκει δηλαδή σε κάποιο κόμμα; Ναι, μπορεί.

Μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος βουλευτής σε κόμμα που ήδη υπάρχει και με αυτό να μπει στη βουλή ως απλός βουλευτής; Φυσικά και μπορεί.

Το θέμα είναι ποιο θα είναι αυτό το κόμμα; Είναι κάποιο που έχει επιχειρήσει να μπει στη βουλή σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά δεν τα κατάφερε; Κάποιο κόμμα που υπάρχει ήδη και σε αυτό θα προσχωρήσουν εν ενεργεία βουλευτές προκειμένου να αποκτήσει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση;

Όλα αυτά θα απαντηθούν από την επόμενη βδομάδα και έπειτα οπότε και το «χρυσό παιδί» της ακροδεξιάς στην Ελλάδα θα ανοίξει τα χαρτιά του.

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Αυτό που έχει αξία να σημειώσουμε είναι η χρονική συγκυρία. Ο Κασιδιάρης πιθανότατα θα αποφυλακιστεί την παραμονή της 13ης επετείου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Θα βγει, δηλαδή, την εβδομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει την ονομασία «Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης» εξαιτίας των πολλών εκδηλώσεων που γίνονται για να τιμηθεί η μνήμη του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, στο Κερατσίνι. Όρθιος και σε δημόσια θέα.