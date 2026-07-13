Μπαρτζώκας: Στο Summer League, σε ποιες θέσεις εξετάζει παίκτες για την ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν που πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Τον Μάη πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague, ενώ κατάφερε να πάρει και τη Stoiximan GBL νικώντας τον Παναθηναϊκό στον τελικό.

Οι Πειραιώτες έχουν προσθέσει ποιότητα στην περιφέρεια τους με την απόκτηση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο, αλλά δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπους για να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

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