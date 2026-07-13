Μπαρτζώκας: Στο Summer League, σε ποιες θέσεις εξετάζει παίκτες για την ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν που πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Τον Μάη πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague, ενώ κατάφερε να πάρει και τη Stoiximan GBL νικώντας τον Παναθηναϊκό στον τελικό.
Οι Πειραιώτες έχουν προσθέσει ποιότητα στην περιφέρεια τους με την απόκτηση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο, αλλά δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπους για να ενισχύσουν το ρόστερ τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αθερίδης για Marfin: «Όταν είχα ακούσει για ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»
- Ο «φιλόσοφος της ξαπλώστρας» ξαναχτυπά με ατακάρα: «Τους τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος»
- Οι δύο γυναίκες που δεν... ψήνουν τον Αλέξη, η ψύχρα με Σαμαρά στην εκκλησία και ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ
- Αργεντινή - Αγγλία στο Μουντιάλ του 1998: Το τελευταίο viral πριν συμβεί το ίντερνετ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.