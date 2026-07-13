Αργεντινή - Αγγλία στο Μουντιάλ του 1998: Το τελευταίο viral πριν συμβεί το ίντερνετ

Θυμάμαι το Αγγλία - Αργεντινή του 1998 λεπτό προς λεπτό. Καθόμουν στην κουνιστή πολυθρόνα της γιαγιάς μου, υποστήριζα την Αργεντινή γιατί είχα τον Αριέλ Ορτέγα στην ομάδα μου στο Γίνε Πρόεδρος (από 15 χρονών στα βάσανα), αλλά πετάχτηκα όρθιος στο σλάλομ του Μάικλ Όουεν για το 1-2 στο 17’.

Το νοκ-άουτ που χάριζε μια θέση στους 8 του Μουντιάλ της Γαλλίας έληξε ισόπαλο 2-2 και κρίθηκε στα πέναλτι υπέρ της Αργεντινής. Ψέματα. Κρίθηκε στην κόκκινη του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο 48’.

Μια κόκκινη που παραλίγο να κρίνει ολόκληρη την καριέρα του μέσου της Γιουνάιτεντ, 5-6 χρόνια αφού είχε ξεκινήσει.

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Δηλαδή αν υπήρχε ίντερνετ, τι άλλο θα συνέβαινε στον Μπέκαμ;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια του έτσι κι αλλιώς κολλητικού ντοκιμαντέρ Beckham που είδαμε στο Netflix, έχει να κάνει με το πώς το σύμπαν του Άγγλου σούπερσταρ άρχισε να καταρρέει μετά την κόκκινη που είδε στο ματς με την Αργεντινή.

Όλη η Αγγλία, ή για την ακρίβεια, όποιος μίλαγε… αγγλικά στον πλανήτη Γη, χρέωσε στον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον αποκλεισμό των τριών λονταριών.

Βλέποντάς τα πράγματα 28 χρόνια πιο ψύχραιμα (και με λίγα «δανεικά» από την ψυχοθεραπεία μας), ο κόσμος αυθόρμητα, σχεδόν υποσυνείδητα, έπεσε σε ένα μαζικό μανιακό επεισόδιο εξαιτίας, εν μέρει τουλάχιστον, της αλαβάστρινης, κινηματογραφικής και πάρα-πολύ-όμορφης περίπτωσης που λεγόταν (και λέγεται) Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Θα ξεσπάθωνε έτσι ένα ολόκληρο έθνος αν την ίδια κόκκινη έτρωγε ο Βίνι Τζόουνς; Η απάντηση είναι όχι.

Αναμφισβήτητα, η δεύτερη κίτρινη που πήρε ο Μπέκαμ ήταν επιεικώς αφελής, για μια εκτός παιχνιδιού κλωτσιά στον Ντιέγκο Σιμεόνε. Επικίνδυνα αφελής κίνηση όπως αποδείχτηκε. Αλλά ο κόσμος έβγαλε το άχτι του. Τέλειο πρόσωπο, τέλεια χαρακτηριστικά, τέλειο ταλέντο, τέλεια σύζυγος; Ε, θα υποφέρεις.

Ναι, αλλά εμείς πώς τα μάθαμε αυτά το 1998;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, και ενδεχομένως να απαντάται με τον ίδιο τρόπο που απαντάται η κλασική πια ερώτηση «μα καλά, πώς κανονίζατε για καφέ ή για ποτό με τους φίλους σας, όταν δεν υπήρχαν κινητά»;

Στη μνήμη μου, τα πάντα το καλοκαίρι του 1998 ήταν Μουντιάλ. Έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους οι σπίκερ δίνοντας πιστότερα την κοινωνική αντανάκλαση όσων βλέπαμε στο χορτάρι; Ήταν πιο άρτιες δημοσιογραφικά οι pre-game και οι post-game αναλύσεις; Διαβάζαμε περισσότερες εφημερίδες; (Προσωπικά, διάβαζα δύο αθλητικές τη μέρα από την ευαίσθητη ηλικία των 10). Είναι σίγουρα λίγο από όλα τα παραπάνω.

Τώρα στη σκέψη του τι διαστάσεις θα έπαιρνε η αποβολή Μπέκαμ αν το ματς με την Αργεντινή παιζόταν το 2018; Νομίζω πως ακόμα και τα πολύ εκπαιδευμένα στο viral μυαλά μας, δεν μπορούν να το διανοηθούν.

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Θα μιλούσαμε για στιγμή που σταμάτησε τον χρόνο. Για παράδειγμα, το ξυρισμένο κεφάλι της Μπρίτνεϊ θα ήταν είδηση για πολύ niche κοινό, μπροστά σε αυτό που θα ζούσαμε με την κόκκινη του Μπεκς.

Καλύτερα που το ζήσαμε στην αναλογική εποχή, αν με ρωτάτε. Γιατί μέσα στην αναλογικότητα και την έξτρα σημασία κάθε λέξης, κάθε είδησης ή κάθε τραγουδιού τα χρόνια εκείνα, μπορέσαμε στα 15 μας να μάθουμε δυο πράγματα και για τον πόλεμο των Φόκλαντς.

Έναν πόλεμο που εξηγούσε λίγο πιο απτά προς τι αυτό το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός μεταξύ των δύο χωρών πριν, και φυσικά, μετά το θρυλικό νοκ-άουτ Αγγλία-Αργεντινή, στις 30 Ιουνίου του 1998. Το πιο 2-2 ματς στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

