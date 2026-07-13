Ο «φιλόσοφος της ξαπλώστρας» ξαναχτυπά με ατακάρα: «Τους τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος»

Μια ακόμη ατάκα που έγινε viral βγήκε από το στόμα του κύριου Λάμπη, ή αλλιώς όπως τον έχουμε «βαφτίσει» από την προηγούμενη φορά του «φιλoσόφου της ξαπλώστρας» της παραλίας του Αλίμου.

Υπενθυμίζουμε, πως ο συγκεκριμένος λουόμενος είχε κάνει ξανά τον γύρο του Διαδικτύου, όταν είχε πει την επική ατάκα «η θάλασσα μαδάει κοτόπουλο».

Τάδε έφη: «Από 07.30 είμαστε εδώ, 10.30 φεύγουμε. Πολύ ωραία η θάλασσα σήμερα, μαδάει κοτόπουλο, να το ξέρετε, πολύ ζεστή. Σε λίγο θα φύγουμε, αλλά αύριο πάλι εδώ», είχε πει χαρακτηριστικά.

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Αυτή τη φορά μια ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην ίδια παραλία προσεγγίζοντας τον ίδιο κύριο, που όπως και να το κάνουμε η φυσιογνωμία του δεν ξεχνιέται εύκολα.

«Γιάννη και Χρήστο, καλό καλοκαίρι», ευχήθηκε αρχικά στους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο και στη συνέχεια είπε την εξής ατάκα: «Εμείς θα κάτσουμε εδώ, εκτός κι αν φθηνύνει η βενζίνει που είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα, φουλάρουμε δηλαδή. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, τώρα που θα είναι φθηνή η βενζίνη.

Εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες, οι οποίες έχουν πανικοβάλλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν… λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά! Στο τέλος θα μας πουν ότι είναι και πιράνχας!».