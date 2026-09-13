Μπαρτζώκας: Τι είπε για τις δυο νίκες του Ολυμπιακού στην Κύπρο και γιατί ήθελε άλλες 20 ημέρες προετοιμασίας

Ο Ολυμπιακός έκανε το «2 στα 2» στην Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» κερδίζοντας (77-72) και τη Μακάμπι, ωστόσο ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας κάνοντας τον απολογισμό του αναφέρθηκε στο πνεύμα νικητή των παικτών του, αλλά παραδέχθηκε πως θα ήθελε ακόμη ένα 20ημερο προετοιμασίας.

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