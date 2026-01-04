Μπαρτζώκας: Το update για τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μιλουτίνοφ φέρει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα αριστερού γόνατος από άμεση πλήξη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει ότι πιθανότατα θα αγωνιστεί την προσεχή Τρίτη (6/1 - 19:45) απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ενώ για τον Τάισον Γουόρντ, η επιστροφή αναμένεται την Παρασκευή (9/1 - 21:15) απέναντι στην Μπάγερν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr