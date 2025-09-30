Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα απόψε στην Euroleague με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στη Χώρα των Βάσκων. Η αναμέτρηση Μπασκόνια - Ολυμπιακός κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Λίγες ημέρες μετά από την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αρχίσουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα, στη δικπλή αγωνιστική που έχουν στην Ισπανία, καθώς ακολουθεί το ματς στη Μαδρίτη.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον νεαοαποκτηθέντα Γάλλο γκαρντ, Φρανκ Ντιλικίνα που ενδέχεται να ντεμπουτάρει με τα ερυθρόλευκα.
