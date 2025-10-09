Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Βιτόρια απόψε (09/10) κόντρα στη Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Το «τριφύλλι» νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης ενώ οι Βάσκοι μετρούν δύο ήττες από Ολυμπιακό και Βιλερμπάν.

Στην αποστολή της ομάδας στη Χώρα των Βάσκων, ο Εργκίν Αταμάν πήρε 14 παίκτες και θα «κόψει» δύο, για την τελική δωδεκάδα.

Συγκεκριμένα ταξίδεψαν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σμαοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Την ομάδα δεν ακολούθησαν οι Ματίας Λεσόρ και Γιάννης Κουζέλόγλου.