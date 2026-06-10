Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν ξεχάστε το Europa League»

Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική ιστοσελίδα «cadenaser» μιλώντας για μία πληθώρα θεμάτων μεταξύ των οποίων και τη θητεία του στον Παναθηναϊκο, για πρώτη φορά μετά την απόλυσή του.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη η απόλυσή του, αφού έφερε την ομάδα στην τέταρτη θέση, όντας η καλύτερη ομάδα του δευτέρου γύρου κατά τον ίδιο, όπως του ζήτησαν, ενώ είχε καλή πορεία στο Κύπελλο και στο Europa League, όμως αυτό τελικά δεν ήταν αρκετό.

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