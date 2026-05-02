Μπενίτεθ: «Ο κόσμος λέει πως το κατόρθωμα της τετράδας δεν είναι αρκετό, αλλά...»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην Cosmote TV πριν τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (03/05-21:00) για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις θα προβληθούν στη pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το επίτευγμα της τετράδας και τη στάση του κόσμου απέναντι σ' αυτό, την εικόνα της ομάδας στα δύο προηγούμενα ματς κόντρα στην «Ένωση», αλλά και τον τρόπο που θα προτιμήσει για να την αντιμετωπίσει στην τρίτη αυτή μεταξύ τους αναμέτρηση.

