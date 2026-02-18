Μπενίτεθ προς οπαδούς: «Δεν είμαστε ηλίθιοι, προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε περίπου 40 λεπτά στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League και απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το πλάνο της ομάδας, τις επιλογές για την ευρωπαϊκή λίστα, την κριτική που δέχεται εκείνη, αλλά και το ματς με τους Τσέχους.

Ο Ισπανός τεχνικός αρχικά ξεκίνησε εξηγώντας την επιλογή του Ερνάντεθ στην ευρωπαϊκή λίστα αντί ενός χαφ λέγοντας πως ήθελαν να είναι σίγουροι για τη θέση αυτή, αφού ο Κυριακόπουλος προερχόταν από έναν σοβαρό τραυματισμό.

