Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Μπέρνλι φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ σήμερα (20/09) για την 5η αγωνιστική της Premier League με έναρξη της αναμέτρησης στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει με μία νίκη και τρεις ήττες στις πρώτες 4 αγωνιστικές ενώ η Νότιγχαμ έχει έναν βαθμό περισσότερο, με μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες.

Την περασμένη αγωνιστική η Μπέρνλι ηττήθηκε εντός έδρας με 1-0 από τη Λίβερπουλ ενώ η Νότιγχαμ έχασε με 3-0 από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς».