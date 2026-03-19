Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη την Μπέτις απόψε (19/03) στη ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.

Οι «πράσινοι» μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ με το γκολ - πέναλτι του Ταμπόρδα, αντιμετωπίζουν τους «βερδιμπλάνκος» με την ψυχολογία στα ύψη και στόχο την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στην αποστολή ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε και τον Κώτσιρα, κάτι που σημαίνει πως μόνοι απόντες (πλην των παικτών εκτός λίστας) είναι οι Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.

Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα - Φερεντσβάρος.

Το «τριφύλλι» θα έχει την συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών του στο «Λα Καρτούχα» χωρητικότητας 70.000 θεατών.