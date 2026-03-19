Μενού

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπέτις απόψε (19/03) στη Σεβίλλη στη ρεβάνς των «16» του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από το Παναθηναϊκός - Μπέτις | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη την Μπέτις απόψε (19/03) στη ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.

Οι «πράσινοι» μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ με το γκολ - πέναλτι του Ταμπόρδα, αντιμετωπίζουν τους «βερδιμπλάνκος» με την ψυχολογία στα ύψη και στόχο την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στην αποστολή ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε και τον Κώτσιρα, κάτι που σημαίνει πως μόνοι απόντες (πλην των παικτών εκτός λίστας) είναι οι Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.

Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα - Φερεντσβάρος.

Το «τριφύλλι» θα έχει την συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών του στο «Λα Καρτούχα» χωρητικότητας 70.000 θεατών.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ