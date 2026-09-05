Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: «Σφαλιάρα» από τους Σεβιγιάνους στη «Βασίλισσα»

Η Μπέτις επιβεβαιώνει και φέτος πως είναι μία απ' τις καλύτερες ομάδες της LaLiga και τούτη τη φορά το «φώναξε» με ένα θρίαμβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.

Στο «Estadio de La Cartuja», οι Σεβιγιάνοι κράτησαν για 80 λεπτά μακριά απ' την εστία τους τις επιθέσεις των Μαδριλένων που έρχονταν κατά... κύματα (η Ρεάλ είχε 3,16 xGoals, αλλά... μηδέν τέρματα) και στο 81' «χτύπησαν» με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό τέρμα του αγώνα, χαρίζοντας στην Μπέτις ένα τεράστιας αξίας τρίποντο.

Η «βασίλισσα» πάντως είχε την ευκαιρία να... σώσει έστω τον ένα βαθμό στις καθυστερήσεις, όμως ο Βάγιες είπε «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ και κράτησαν τη νίκη για τους γηπεδούχους.