«Μπηχτή» Φουρνιέ σε Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, άφησε...υπόνοιες σχετικά με όσα είπε ο Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Nαν | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν για το σχόλιο που έκανε σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος «σταρ» των Πειραιωτών, έγραψε χαρακτηριστικά «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο».

