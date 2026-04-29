Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Ανώτεροι του Δικεφάλου οι Βάσκοι σήκωσαν ξανά την κούπα

Βρέθηκε κοντά στο.. όνειρο για ενάμισι δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ, εντέλει, δεν άντεξε στην ποιότητα της Μπιλμπάο, αλλά και τα εις βάρος του (υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις), διαιτητικά σφυρίγματα και ‘υπέκυψε’ απόψε, στην «Μπιλμπάο Αρίνα», στον δεύτερο τελικό του Europe Cup. Ηττήθηκε με 89-74, αποτέλεσμα το οποίο, σε συνδυασμό με τη νίκη με +6 (79-73), που είχε από τον πρώτο τελικό, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση της FIBA στους Βάσκους (όπως και πέρυσι).

Κορυφαίοι για την Μπιλμπάο ήταν οι Μάργκιρις Νορμάντας (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ντάρουν Χίλιαρντ (16 πόντοι), το έργο των οποίων στήριξαν οι Λουκ Πέτρασεκ (14 πόντοι), Μέλβιν Πάντζαρ (14 πόντοι, 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι).

Εκτελώντας αποτελεσματικά με τους Μέλβιν, Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο δίλεπτο του τελικού με +5 (2-7). Απόσταση την οποία, τέσσερα λεπτά αργότερα, με τη συνδρομή του Ομορούγι, έστειλε στο +6 (6’ 9-15) και τη διατήρησε στο ίδιο επίπεδο μέχρι και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος (17-23).

Με τους Πάντζαρ, Πέτρασεκ, Νορμάντας να παίρνουν την κατάσταση... στα χέρια τους, η Μπιλμπάο έφερε το ματς σε ισορροπία στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου (25-25). Ο «Δικέφαλος» έγινε εκ νέου αφεντικό στο παρκέ στο 14’ με +4 (29-33), χάρις τη δράση του Μουρ, βρίσκοντας, ωστόσο, λύση από τα 6.75 με τους Χίλιαρντ, Νορμάντας, οι Βάσκοι, πήραν τα ηνία στο σκορ με μισό καλάθι στο 16’ (35-34). Διαφορά που «ανέβασαν» στο +6 (47-41) στο 21’.

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 με τον Ντίμσα, ο ΠΑΟΚ έγραψε επιμέρους 2-8 και ισοφάρισε στο 23’ σε 49-49. Η Μπιλμπάο, με τον Χίλιαρντ να εκτελεί ποικιλοτρόπως και τη βοήθεια από τους Νορμάντας, Πέτρασεκ Χλίνασον, Φοντ, «απάντησε» με δικό της επιμέρους 18-4 και ξέφυγε στο 27’ με +14 (67-53), αναγκάζοντας τον Παντελή Μπούτσκο να καλέσει τάιμ άουτ. Πολλά δεν άλλαξαν μέχρι το 30’ , στο οποίο οι Βάσκοι βρέθηκαν με +13 (70-57).

Στο 33’ η Μπιλμπάο, με τον ΠΑΟΚ ανήμπορο να αντιδράσει αμυντικά («φορτώθηκαν» από την τρίτη περίοδο με 4ο φάουλ οι Ομορούγι, Μουρ, Μπέβερλι, με τον τελευταίο να χρεώνεται το 5ο στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου) και επιθετικά, απέκτησε «αέρα» 20 πόντων (77-57) και έβαλε το... νερό στο αυλάκι για την επικράτησή της.

Στο 34’ οι γηπεδούχοι είχαν τη διαφορά στο +22 (80-58), ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να «γυρίσει» την κατάσταση, μείωσε στο 36’ στους 15 πόντους (82-67), το έργο του, όμως, έμεινε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπιλμπάο (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (2), Φρέι 9, Γιαβόρσκι 5 (1), Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3), Μπαγκαγιόκο 2, Πετράσεκ 14 (3), Πάντζαρ 14, Σίλα, Φοντ 3, Χλίνασον 9.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 9 (1), Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (3), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7, Περσίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος , Μουρ 11, Ντίμσα 13 (4).