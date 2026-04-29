Η μεγάλη στιγμή για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ έφτασε καθώς το απόγευμα φιλοξενείται από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup με στόχο να επιστρέψει τροπαιούχος στην Ελλάδα. Η αναμέτρηση Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο «Δικέφαλος» καλείται να υπερασπιστεί το +6 (79-73) από το πρώτο ματς για να επιστρέψει στην Ελλάδα με το Κύπελλο παίρνοντας ταυτόχρονα... εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τελικό.

«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα με ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι. Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική», ανέφερε αρχικά ο Παντελής Μπούτσκος στην αναχώρηση του ΠΑΟΚ.

Και συμπλήρωσε: «Το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό».