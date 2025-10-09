Μπόκα Τζούνιορς: Σοκ στην ομάδα - Πέθανε ο προπονητής της Μιγκέλ Ρούσο

Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοίνωσε ότι ο προπονητής της Μιγκέλ Ρούσο (Miguel Ángel Russo) έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και πέθανε στα 69 του χρόνια.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Αργεντινής θρηνεί την απώλεια του Μιγκέλ Ρούσο, του προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής. Ο Ρούσο έφυγε από τη ζωή στα 69 του χρόνια, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο σύλλογος.

Λίγες ώρες πριν διαδοθεί η είδηση του θανάτου του, είχε γίνει γνωστό ότι ο ίδιος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο σπίτι του και λάμβανε ειδική ιατρική φροντίδα. Τον τελευταίο μήνα, μάλιστα, η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί ραγδαία και είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί τρεις φορές λόγω επιπλοκών.

Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Ρούσο

Ο έμπειρος τεχνικός είχε μια πλούσια καριέρα, περνώντας από περισσότερες από δώδεκα ομάδες σε Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Ισπανία και Κολομβία. Στην Μπόκα εργάστηκε τρεις φορές. Το 2007, την περίοδο 2020-2021 και ξανά από τον Ιούνιο του 2025, όταν υπέγραψε νέο συμβόλαιο για να επιστρέψει στην αγαπημένη του ομάδα. Η τελευταία του παρουσία στον πάγκο ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου, στο παιχνίδι με τη Σεντράλ Κόρδοβα στο «Μπομπονέρα», προτού αναγκαστεί να αποχωρήσει λόγω της επιδείνωσης της υγείας του.

Ο Ρούσο είχε επίσης προπονήσει σπουδαίους συλλόγους όπως τη Σαν Λορένσο, τη Ράσινγκ Κλουμπ, τη Μιγιονάριος στην Κολομβία, την Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε, τη Μορέλια στο Μεξικό, αλλά και την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία. Ως ποδοσφαιριστής, υπήρξε «σημαία» της Εστουδιάντες ντε λα Πλάτα, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (1982 και 1983).

Ο χαμός του έχει σκορπίσει θλίψη στις τάξεις των οπαδών των ομάδων που προπόνησε, αλλά και μεταξύ των παικτών που καθοδήγησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του.