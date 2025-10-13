Μπουλς - Μπακς: Πιάστηκαν στα χέρια Πρινς και Τέρι - Tους «τρόλαρε» ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός στη νίκη των Μπακς 127-121 επί των Μπουλς σε ματς της preseason. Ο Έλληνας σταρ έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Πάντως παρόλο που μιλάμε για ματς της preseason, είχε ένταση, με τους Πρινς και Τέρι να πιάνονται στα χέρια και την κατάσταση να ηρεμεί με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Ο Greek Freak είχε όρεξη για πλάκα και έκανε πως θα μπει στον καυγά, κάτι που δεν έγινε φυσικά ποτέ.

Πρινς και Τέρι όμως δεν τη γλίτωσαν και αποβλήθηκαν!



