Μπουρούσης: Επέστρεψε στα παρκέ στα 41 του χρόνια και «έγραψε» 20άρα με την Αναγέννηση Καρδίτσας

Ο Γιάννης Μπουρούσης «πάτησε» και πάλι στα παρκέ και οδήγησε την Αναγέννηση Καρδίτσας στην εκτός έδρας νίκη επί του Πρωτέα Γρεβενών με 90-82.

Γιάννης Μπουρούσης
Ο Γιάννης Μπουρούσης | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Γιάννης Μπουρούσης μπορεί να έχει διοικητικό ρόλο στην Αναγέννηση Καρδίτσας ωστόσο όποτε χρειάζεται θα φοράει και πάλι τα μπασκετικά του παπούτσια προκειμένου να βοηθήσει έχοντας και τον ρόλο του... παίκτη.

Όπως και έκανε στην πρεμιέρα της National League 2 και πιο συγκεκριμένα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πρωτέα Γρεβενών.

