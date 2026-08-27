Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2: Εκτός Ευρώπης οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Μπραν στη Νορβηγία με 3-2 παρά την προσπάθεια που έκανε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε μία καλή ευκαιρία στο 19′, η Μπραν ήταν καλύτερη και πίεζε περισσότερο. Οι Νορβηγοί είχαν δύο σημαντικές ευκαιρίες, με μία να σταματά στο δοκάρι και μία να αποκρούει εντυπωσιακά ο Παβλένκα.

Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η Μπραν κέρδισε κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Χολμ έβαλε γκολ με κεφαλιά και έκανε το 1-0, με τη Μπραν να έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και προσπάθησε να αντιδράσει. Παρόλα αυτά, η Μπραν πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 56′, κάνοντας το 2-0.

Στο 63′ ο Εντιαγέ με ωραίο σουτ μείωσε σε 2-1. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 67′, ο Ζαφείρης σκόραρε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, 2-2.

Αν και θα μπορούσε να γίνει η ανατροπή στο 86′, ο Γιαννούλης έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και η Μπραν κέρδισε πέναλτι. Ο Κάστρο το εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 3-2.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε μέχρι το τέλος να ισοφαρίσει ξανά, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.