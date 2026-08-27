Μπραν - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στη νορβηγική Μπραν απόψε (27/08) στη ρεβάνς των play offs του Conference League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open.

To 1-1 της Τούμπας έχει αφήσει ανοικτή την υπόθεση πρόκριση με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ψάχνει το διπλό για να περάσει στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Λίσι θα παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού.