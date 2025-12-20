Μύκονος - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις που θα την ανεβάσουν κι άλλο στη βαθμολογία θέλει να δώσει η Μύκονος που σήμερα υποδέχεται στο νησί την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Μύκονος - ΑΕΚ κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΕRTSPORTS 1.

Η νεοφώτιστη ομάδα των Κυκλάδων προέρχεται από τη νίκη επί της Καρδίτσας που ήταν η τέταρτη της σε εννιά παιχνίδια της Stoiximan GBL. Έχει μπροστά της ένα δεύτερο συνεχόμενο, εντός έδρας παιχνίδι, με τον απολογισμό της πια στο «Π.Χανιώτη» να έχει θετικό πρόσημο (3-2). Η Μύκονος είναι πάντα η ομάδα που έχει το χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας εντός παιδιάς, σουτάροντας με 42,2% και αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό, το ότι έχει τη δεύτερη χαμηλότερη επιθετική επίδοση (75).

Η ΑΕΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, σε ματς στο οποίο ισοφάρισε την τέταρτη μεγαλύτερη διαφορά με την οποία ηττήθηκε στη διαδρομή της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα (63-101). Παράλληλα ισοφάρισε τη μεγαλύτερη, εντός έδρας ήττα της στη Stoiximan GBL αφού είχε ηττηθεί και πάλι από τους «πράσινους» με 38 πόντους στο ματς της σεζόν 2009-10 (47-85) και για τα ημιτελικά των playoffs του 2017 (67-105).