Μύκονος - Άρης LIVE για τη 19η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στη Μύκονο συνεχίζεται σήμερα η 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Μύκονος υποδέχεται τον Άρη με τις δύο ομάδες να έχουν το βλέμμα σε ένα καλό πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα. Μύκονος - Άρης LIVE στις 16:00 με μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Μύκονος ηττήθηκε το περασμένο Σάββατο από τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα και αυτή ήταν η τρίτη ήττα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της. Ως γηπεδούχος πάντως διατηρεί θετικό πρόσημο αποτελεσμάτων (5-4).

Ο Άρης αγωνίστηκε στις τρεις από τις πέντε αγωνιστικές του δεύτερου γύρου, στη διάρκεια του οποίου πάντως παραμένει αήττητος με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στις δύο τελευταίες, απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας και τον Παναθηναϊκό μάλιστα, σημείωσε «100άρες» φτάνοντας τις τρεις στο φετινό Πρωτάθλημα καθώς είχε τέτοια επίδοση και στην 3η αγωνιστική στο Μαρούσι. Μακριά από την έδρα του ωστόσο, εξακολουθεί να έχει αρνητικό συντελεστή (3-4).

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος