Μύκονος - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Μύκονο συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι με φόντο τα πλέι οφ. Η αναμέτρηση Μύκονος - Ηρακλής κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕRTSPORTS 1.

Η Μύκονος έχει μπροστά της ένα δεύτερο, συνεχόμενο, εντός έδρας παιχνίδι, αφού το περασμένο Σάββατο υποδέχτηκε τον Κολοσσό από τον οποίο ηττήθηκε μάλιστα με διαφορά μεγαλύτερη από εκείνη με την οποία τον είχε νικήσει σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα (27/12). Είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και έτσι η κυκλαδίτικη ομάδα αναζητά την επιστροφή στις νίκες προκειμένου να μην υποχρεωθεί σε ένα σερί τριών ηττών, για πρώτη φορά στη διαδρομή των πρώτων μηνών της στη Stoiximan GBL. Αυτό γιατί ως τώρα έχει κάνει δύο σερί δύο ηττών και οι υπόλοιπες τέσσερις ακολουθήθηκαν από νίκες.

Ο Ηρακλής επιστρέφει στη δράση μετά το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής και ενώ πριν από αυτό ηττήθηκε στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. Μέσα από εκείνο το παιχνίδι έκανε… διπλή προσπέραση στον Απόλλωνα Πάτρας και έγινε η 10η ομάδα σε εύστοχα τρίποντα (3.143) και η 8η σε κοψίματα (1.236) στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 16:00

Μύκονος - Ηρακλής 16:00

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 18:15

Περιστέρι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 28 β.

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΑΕΚ 24

4. ΠΑΟΚ 22*

5. Προμηθέας 20

6. Μύκονος 20

7. Άρης 19*

8. Ηρακλής 19*

-------------------------

9. Καρδίτσα 18

10. Περιστέρι 18*

11. Κολοσσός 18

12. Μαρούσι 17

13. Πανιώνιος 17

* Με παιχνίδι λιγότερο