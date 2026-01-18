Μύκονος - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Νησιωτικό ντέρμπι σήμερα στη Μύκονο για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Μύκονος - Κολοσσός κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Η Μύκονος έφυγε ηττημένη από την Αθήνα στο παιχνίδι της με την ΑΕΚ και με ρεκόρ 6-7, «συγκατοικεί» στην 5η θέση με τον Άρη Betsson, τον Ηρακλή και τον Προμηθέα Πάτρας. Στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε στο κυκλαδίτικο νησί, επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ και εκεί πλέον ρεκόρ 4-3 σε αυτό. Σε αυτά τα παιχνίδια δέχτηκε 6,5 λιγότερους πόντους από το αντίστοιχο παθητικό των εκτός έδρας πόντων (79,57 έναντι 86).

Ο Κολοσσός έφυγε ηττημένος από το κλειστό της Γλυφάδας και παρότι είναι μία νίκη πάνω από τον Πανιώνιο, έχασε το πλεονέκτημα σε μια πιθανή, μεταξύ τους ισοβαθμία. Οι «θαλασσί» σούταραν με 15,78% (3/19) από το τρίποντο, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ στη φετινή Stoiximan GBL, στην οποία έχουν και τη δεύτερη, χειρότερη επίδοση με το 16% (4/25) κόντρα στον Ηρακλή.