Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Όταν πάτησε γκάζι... χάθηκε 

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι, η Μύκονος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην έδρα της για τη Stoiximan GBL, άντεξε για ένα ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι και απλοποίησαν τη δουλειά για το τελικό 91-65.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, απουσίασαν οι Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου. Νιλικίνα (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Λι (19 πόντοι) και Βεζένκοβ (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) πήραν φωτιά και με συνεχόμενα τρίποντα άνοιξαν την διαφορά για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος.

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά, καθώς μετά το αρχικό 3-0 έτρεξε ένα σερί 0-11. Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ οδήγησαν στο σκοράρισμα, αλλά η Μύκονος απάντησε. Με τον ορεξάτο Άπλμπι και τον Έβανς, οι νησιώτες όχι μόνο επέστρεψαν, αλλά βρήκαν και σουτ προσπεράσματος με τον Σκουλίδα (15-14, 8'), για να κλείσουν με προβάδισμα στο φινάλε της 1ης περιόδου (19-18, 10').

Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν γρήγορα ένα ακόμα σερί, με τον Λαρεντζάκη και τον Ντόρσεϊ για το 19-26 (13'), με τα λάθη όμως να μη λείπουν από την ομάδα του Μπαρτζώκα. Κάτι που δεν επέτρεψε και στον Ολυμπιακό να φτιάξει ασφαλείς διαφορές, με τη Μύκονο να μένει κοντά στο σκορ. Ο Σιδηροηλίας μείωσε σε 25-30 (17') και ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με 11 λάθη, για το δικό του +6 (29-35, 20').

Μία διαφορά που άνοιξε μόλις ο Ολυμπιακός βρήκε τρία σουτ από την περίμετρο. Δύο φορές ο Γουόρντ και μία ο Βεζένκοβ έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +12 (35-47, 24'), για να έρθει να προστεθεί και ο Νιλικίνα, διαμορφώνοντας το 37-55 (26'). Ο Γάλλος ήταν πολύ θετικός σε κάθε τομέα και οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 (39-61, 28').

Το 13-33 επιμέρους της ομάδας του Μπαρτζώκα, έφερε την τιμή στο +26 (42-68, 30') με το τέλος της 3ης περιόδου και έτσι το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως το φινάλε. Ο κόουτς των Πειραιωτών ξεκούρασε παίκτες στο φινάλε για να φτάσουμε στο τελικό 65-91.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (7/8 βολές, 7 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς 5, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

