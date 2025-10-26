Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE: Για την 4η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση Μύκονος - Ολυμπιακός συνεχίζεται 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στις 13:00 από το νησί των Κυκλάδων, Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και μέσα από το Live blog του Gazzetta.
Μύκονος - Ολυμπιακός Live streaming
Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE
Η νεοφώτιστη Μύκονος προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο που του επιτρέπει να ζήσει με ακόμη λιγότερη πίεση την αυριανή αναμέτρηση.
Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις δύο ομάδες που μπήκαν στο Πρωτάθλημα με 3/3 –η ΑΕΚ είναι η άλλη- και συνολικά τις τρεις αήττητες ομάδες –το Περιστέρι το έκανε σε δύο αγώνες. Οι «ερυθρόλευκοι», έστω και σε αυτόν τον μικρό αριθμό αγώνων, είχαν εντυπωσιακό συντελεστή ασίστ/λαθών με 43 (69 ασίστ / 26 λάθη) ενώ δεν υπάρχει ομάδα που να ξεπέρασε το 24 –ο Παναθηναϊκός είχε 58 ασίστ και 34 λάθη).
- Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο
- Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση
- Μανάβης τη μέρα, μαφιόζος τη νύχτα: H εγκληματική ζωή του τρομακτικού Τούρκου αρχηγού των Hell's Angels
- Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.