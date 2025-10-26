Μενού

Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE: Για την 4η αγωνιστική στο μπάσκετ

Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE στις 13:00 για την Stoiximan GBL. 

Ολυμπιακός - Ρεάλ
Ο Γουόρντ σε ματς Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Με την αναμέτρηση Μύκονος - Ολυμπιακός συνεχίζεται 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στις 13:00 από το νησί των Κυκλάδων, Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και μέσα από το Live blog του Gazzetta.

Μύκονος - Ολυμπιακός Live streaming

Μύκονος - Ολυμπιακός LIVE

Η νεοφώτιστη Μύκονος προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο που του επιτρέπει να ζήσει με ακόμη λιγότερη πίεση την αυριανή αναμέτρηση.
 
Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις δύο ομάδες που μπήκαν στο Πρωτάθλημα με 3/3 –η ΑΕΚ είναι η άλλη- και συνολικά τις τρεις αήττητες ομάδες –το Περιστέρι το έκανε σε δύο αγώνες. Οι «ερυθρόλευκοι», έστω και σε αυτόν τον μικρό αριθμό αγώνων, είχαν εντυπωσιακό συντελεστή ασίστ/λαθών με 43 (69 ασίστ / 26 λάθη) ενώ δεν υπάρχει ομάδα που να ξεπέρασε το 24 –ο Παναθηναϊκός είχε 58 ασίστ και 34 λάθη).

 

