Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78: Πέρασε από το νησί με κορυφαίο τον Ναν

Δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός στο νησί των ανέμων από το +13 με το οποίο επικράτησε της Μυκόνου. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τίποτε να χάσουν, έπαιξαν ελεύθερα και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κούραση των «πρασίνων» από το πρόσφατο ματς της Euroleague.
Αν μέρει το κατάφεραν καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαν γίνει... στενός κορσές των «πρασίνων», σ' ένα ματς όπου κυριάρχησε η εκατέρωθεν αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα.
