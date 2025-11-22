Μενού

Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78: Πέρασε από το νησί με κορυφαίο τον Ναν

Με σκορ 65-78 έληξε το Μύκονος - Παναθηναϊκός, με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει 23 πόντους για το «τριφύλλι».

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν
Κέντρικ Ναν | Eurokinissi
Δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός στο νησί των ανέμων από το +13 με το οποίο επικράτησε της Μυκόνου. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τίποτε να χάσουν, έπαιξαν ελεύθερα και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κούραση των «πρασίνων» από το πρόσφατο ματς της Euroleague.

Αν μέρει το κατάφεραν καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαν γίνει... στενός κορσές των «πρασίνων», σ' ένα ματς όπου κυριάρχησε η εκατέρωθεν αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ