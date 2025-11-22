Μετά από την εντυπωσιακή του νίκη στην Ευρωλίγκα επί της Ντουμπάι, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στη Stoiximan GBL καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) φιλοξενείται από τη νεοφώτιστη Μύκονο. Η αναμέτρηση Μύκονος - Παναθηναϊκός θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η Μύκονος έχει αρχίσει με εξαιρετικό τρόπο της παρθενική σεζόν της στη Stoiximan GBL και ένα μοτίβο «μία ήττα, μία νίκη». Έτσι έφτασε στο 3-3 χωρίς να έχει κάνει σερί νικών ή ηττών. Προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Άρη με την οποία έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές στο Πρωτάθλημα. Σε αυτά τα παιχνίδια (Κολοσσός, Προμηθέας, Περιστέρι, Άρης) είχε παθητικό 71,5 πόντων παρότι οι αντίπαλοι του είχαν 42/103 τρίποντα (40,77%).

Ο Παναθηναϊκός επισκέπτεται για πρώτη φορά τις Κυκλάδες και βέβαια θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τη Μύκονο. Έχει όμως μία εντυπωσιακή παράδοση στα εκτός έδρας παιχνίδια που έδωσε απέναντι σε ομάδες που προέρχονταν από τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, με 57 νίκες σε 60 ματς στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93). Ηττήθηκε μόνο από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στη σεζόν 2001-02, την Ολυμπιάδα Πάτρας στη σεζόν 2006-07 και το Περιστέρι στη σεζόν 2018-19.