Μύκονος - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Μετά από την άνετη νίκη του στο T-Center ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σήμερα από τη Μύκονο στο Game 2 της προημιτελικής σειράς στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Μύκονος - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 15:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν εύκολα με 99-75 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και πλέον θέλουν τη δεύτερη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, και τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη προκριθεί στην τετράδα.



