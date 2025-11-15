Μύκονος - Πανιώνιος 86-77: Το «καθάρισαν» οι... πρώην, Ρέι και Κάναντι

Μύκονος - Πανιώνιος 86-77: Την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η νεοφώτιστη Μύκονος, αφήνοντας τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση δίχως νίκη, μετρώντας επτά ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές!
Πρόσωπο του αγώνα ο Κέντρικ Ρέι και ο Ντέβιν Κάναντι, που πέρυσι φορούσαν τα «κυανέρυθρα». Ο πρώτο τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο έτερος Αμερικανός είχε 18 πόντους. Για τον Πανιώνιο που δεν μπορεί φέτος να ορθοποδήσει ο Μαρκέλ Σταρκς είχε 14 πόντους και 12 ασίστ ενώ ο Νέιτ Γουότσον 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77.
