Μύκονος - Πανιώνιος 86-77: Το «καθάρισαν» οι... πρώην, Ρέι και Κάναντι

Μύκονος - Πανιώνιος 86-77 στο ματς που άνοιξε την 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Μύκονος - Πανιώνιος 86-77
Ο Κέντρικ Ρέι, πρώτο σκόρερ στο Μύκονος - Πανιώνιος 86-77 | Eurokinissi
Μύκονος - Πανιώνιος 86-77: Την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η νεοφώτιστη Μύκονος, αφήνοντας τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση δίχως νίκη, μετρώντας επτά ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές!

Πρόσωπο του αγώνα ο Κέντρικ Ρέι και ο Ντέβιν Κάναντι, που πέρυσι φορούσαν τα «κυανέρυθρα». Ο πρώτο τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο έτερος Αμερικανός είχε 18 πόντους. Για τον Πανιώνιο που δεν μπορεί φέτος να ορθοποδήσει ο Μαρκέλ Σταρκς είχε 14 πόντους και 12 ασίστ ενώ ο Νέιτ Γουότσον 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77.

