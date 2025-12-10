Μενού

Μυστακίδης: Αποκάλυψε σε χαρτάκι τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, αποκάλυψε… με ένα χαρτάκι πίσω από το κινητό του τις τρεις πρώτες μεταγραφές του «Δικέφαλου του Βορρά».

Reader symbol
Newsroom
Τέλης Μυστακίδης
Ο Τέλης Μυστακίδης στην Πυλαία | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑM
  • Α-
  • Α+

Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε την παρθενική εμφάνισή του στην PAOK Sports Arena στον αγώνα με την Πριέβιντζα, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε στάδιο ριζικών αγωνιστικών αλλαγών.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο προσκήνιο με την ανακοίνωση της ολοκληρωτικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ