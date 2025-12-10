Μυστακίδης: Αποκάλυψε σε χαρτάκι τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε την παρθενική εμφάνισή του στην PAOK Sports Arena στον αγώνα με την Πριέβιντζα, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε στάδιο ριζικών αγωνιστικών αλλαγών.
Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο προσκήνιο με την ανακοίνωση της ολοκληρωτικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.
