Μυστακίδης: Αποκάλυψε σε χαρτάκι τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε την παρθενική εμφάνισή του στην PAOK Sports Arena στον αγώνα με την Πριέβιντζα, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε στάδιο ριζικών αγωνιστικών αλλαγών.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο προσκήνιο με την ανακοίνωση της ολοκληρωτικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.

