Μυστακίδης – ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η υπαναχώρηση που απειλεί να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα

Οι νέοι όροι που θέτει ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης ανατρέπουν τα συμφωνηθέντα του Σεπτεμβρίου.

Ο (μπασκετικός) ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά, μια συμφωνία που είχε παρουσιαστεί ως η αρχή μιας νέας εποχής. Από την άλλη, μια επιστολή που δείχνει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Κι όλα αυτά έρχονται να διαμορφώσουν ένα θολό τοπίο, μια ημέρα μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την εξαγορά των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, το σκηνικό μοιάζει να ανατρέπεται.

