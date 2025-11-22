Μυστακίδης – ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η υπαναχώρηση που απειλεί να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα

Ο (μπασκετικός) ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά, μια συμφωνία που είχε παρουσιαστεί ως η αρχή μιας νέας εποχής. Από την άλλη, μια επιστολή που δείχνει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.
Κι όλα αυτά έρχονται να διαμορφώσουν ένα θολό τοπίο, μια ημέρα μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την εξαγορά των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, το σκηνικό μοιάζει να ανατρέπεται.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Άναυδοι έμειναν στο πλατό με τη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Τα είπα όλα στον Ευαγγελάτο», είπε και έφυγε
- Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα
- Το δηλητηριώδες μανιτάρι που ξεγελά τους άπειρους συλλέκτες - «Πάνω από το 95% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων οφείλονται σε αυτό»
- Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού - Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.