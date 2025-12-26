Μενού

Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 142-138: Ματς-έπος με μυθικό Γιόκιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς ντύθηκε... Άγιος Βασίλης και μοίρασε δώρα στους Νάγκετς με την επιβλητική του εμφάνιση οδηγώντας τους στη νίκη στην παράταση κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Νίκολα Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς | Shutterstock
Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παρατάση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλεινοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

