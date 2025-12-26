Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 142-138: Ματς-έπος με μυθικό Γιόκιτς

Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παρατάση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλεινοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
