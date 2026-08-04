Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Πότε είναι η κρίσιμη ρεβάνς

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει από το Καραϊσκάκη αποτέλεσμα πρόκρισης απέναντι στη Ναϊμέγκεν και, πλέον, όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

Οι Πειραιώτες θα φιλοξενηθούν από το κλαμπ της Eredivisie σε μια εβδομάδα, Τρίτη 11 Αυγούστου. Η σέντρα της ρεβάνς έχει οριστεί για τις 20:30 και εκεί ο Ολυμπιακός θα τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα Play Offs του Champions League.

Όπως και το ματς του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έτσι και το ματς στο Ναϊμέγκεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί θα διεκδικήσει τη θέση της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στο νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Στο Βέλγιο οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 3-3!