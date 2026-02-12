Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις: Ο σπουδαιότερος άνθρωπος που γνώρισε στη ζωή του και η «γκρι σκιά» του

Ο Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις είναι εδώ και λίγες ώρες παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2,5 χρόνια με ένα συμβόλαιο (4 εκ. ευρώ/χρόνο) που τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Euroleague, πίσω από τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε πράξη τη μεγάλη ανατροπή και από εκεί που όλοι περίμεναν ότι ο Αμερικανός MVP του περασμένου Final Four στο Άμπου Ντάμπι και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ θα κατέληγε στην τελευταία του ομάδα στην Ευρώπη είτε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, τον έντυσε στα πράσινα και τον φέρνει στην Αθήνα για να οδηγήσει το «τριφύλλι» στο 8ο Ευρωπαϊκό του.

Ο 31χρονος φόργουορντ, με το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της Euroleague σε έναν αγώνα (50 πόντους κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου τη σεζόν 2023-24), είχε αποκαλύψει κάποτε σε συνέντευξή του στο site της διοργάνωσης, την άγνωστη ιστορία για το πώς άλλαξε το επίθετό του προσθέτοντας το «Ντέιβις», μιλώντας για τον «σπουδαιότερο άνθρωπου που έχει γνωρίσει ποτέ»

Όταν ο Αμερικανός έκανε την εμφάνισή του στην Euroleage το 2019 με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, ήταν γνωστός ως Νάιτζελ Χέηζ.

Μετά την μετακίνησή του στη Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2021-22, οι φίλοι του μπάσκετ παρατήρησαν μία αλλαγή στο όνομά του στη φανέλα. Είχε προστεθεί το «Ντέιβις», το επίθετο του θετού του πατέρα Άλμπερτ Ντέιβις, ως ένδειξη εκτίμησης για τον ρόλο που έπαιξε σε διάφορες πτυχές της ζωής του και για το οποίο ο 31χρονος πλέον παίκτης, νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη.

«Μέσα από τα χρόνια, καθώς μεγάλωνα, μπόρεσα να κατανοήσω καλύτερα ακόμη περισσότερο σε βάθος και να πολλαπλασιάσω την εκτίμησή μου για τον θετό μου πατέρα, τον Άλμπερτ Ντέιβις. Απλώς βλέποντας τι έκανε, το ότι παντρεύτηκε τη μητέρα μου, μια γυναίκα διαζευγμένη με τέσσερα παιδιά, και φρόντισε όλους εμάς και αυτήν σαν να ήμασταν δικά του παιδιά. Χωρίς αυτόν, δεν θα ήμουν εδώ να σας δίνω συνέντευξη, οπότε είναι επίσης για να του αποτίσω φόρο τιμής για... Οι άνθρωποι βλέπουν το όνομά μου στα μέσα ενημέρωσης και στο μπάσκετ, για να δουν και το επώνυμό του, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ.

«Και μου επιτρέπει επίσης να λέω σε όλους όσους με ρωτούν: "Γιατί άλλαξες το επώνυμό σου;" Και μετά μπορώ πάντα να το πω: επειδή ο θετός μου πατέρας είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ.»

Το γεγονός που τον έκανε να αλλάξει επίθετο

Ο Άλμπερτ Ντέιβις μπήκε στη ζωή του Νάιτζελ όταν εκείνος ήταν ακόμα ένα νεαρό αγόρι και ήταν εκείνος που τον έκανε να σκεφτεί το μπάσκετ με διαφορετικό τρόπο ενώ μαζί οι δυό τους έβλεπαν αγώνες του NBA με τις ώρες.

«Ήρθε στη ζωή μου όταν ήμουν έξι ή επτά ετών. Ήταν καταπληκτικός και ήταν αυτός που με έκανε να ασχοληθώ με το μπάσκετ και να κατανοήσω το παιχνίδι όπως το καταλαβαίνω τώρα.

«=Πολλοί προπονητές για τους οποίους έχω παίξει και πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν την ευφυΐα μου στο μπάσκετ και το πόσο καλά μπορώ να διαβάσω το παιχνίδι και αυτό είναι τιμή του. Από τότε που ήμουν νεότερος, όταν παρακολουθούσαμε αγώνες του NBA μεγαλώνοντας, με έβαζε να βεβαιώνομαι ότι άκουγα τους σχολιαστές, ότι άκουγα τι έλεγαν οι άνθρωποι για το παιχνίδι και γιατί έκαναν αυτό και γιατί έκαναν εκείνο. Ξέρετε, όλη αυτή η καθοδήγηση που μου έκανε ,με βοήθησαν να φτάσω εκεί που είμαι τώρα».

Η στιγμή όμως που έκανε τον Νάιτζελ να πάρει την απόφαση για να προσθέσει το «Ντέιβις» στο επίθετο, ήταν η ακόλουθη και συνέβη στα χρόνια του στο κολλέγιο, στο πανεπιστήμιο του Wisconsin–Madison.

«Καθώς μεγάλωσα και έβλεπα όσα έχει κάνει για την οικογένειά μου - για μένα και για τη μητέρα μου - γι' αυτό λέω ότι είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Και δίνω πάντα αυτό ως παράδειγμα: Είχα έναν αγώνα στο κολέγιο και η μητέρα μου προφανώς ήθελε να με δεινα παίζω.

Οπότε οδήγησε από το Οχάιο στο Ουισκόνσιν, που είναι περίπου έξιμιση ώρες οδήγησης, ώστε η μητέρα μου να μπορέσει να παρακολουθήσει τον αγώνα. Παρακολούθησαν τον αγώνα, έφυγαν, οδήγησαν έξιμισι ώρες πίσω και μετά πήγε στη δουλειά και εργάστηκε σε μια 12ωρη βάρδια στην Chrysler, η οποία, αν δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων, οπότε δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι σαν να κάθεται σε ένα γραφείο. Έτσι, έκανε όλα αυτά, και κάθε άντρας που είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό για να δει η γυναίκα του το παιδί της, και ένα παιδί που δεν είναι δικό του, είναι ο σπουδαιότερος άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ.»

Όσο για την αντίδραση του θετού του πατέρα όταν το έμαθε;

«Ήταν απλώς σοκαρισμένος, νομίζω. Ήμουν στο σπίτι της μητέρας μου και του έδειξα τα επίσημα έγγραφα που ανέφεραν ότι είχα αλλάξει το επώνυμό μου για να προσθέσω το δικό του, σίγουρα το εκτίμησε».

Sly, η γκρι σκιά του Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις

Ο Ντέιβις έχει όμως και μία ακόμα μεγάλη αγάπη, ένα κοινό που τον ενώνει και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πρόκειται για μία γκρι γάτα, τον Sly, η οποία τον ακολουθεί παντού με αποτέλεσμα να θεωρείται η «γκρι σκιά» του.

Μένει να δούμε τι παρέα θα κάνει με τον γάτο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τον Φρι...