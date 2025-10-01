Νάπολη: Άγριο ξύλο με φιλάθλους στη μέση του δρόμου, πριν τον αγώνα με την Σπόρτινγκ

Ένταση επικρατεί στη Νάπολη, λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης για το UEFA Champions League μεταξύ της Νάπολι και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ιταλικά μέσα, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας σκηνές έντασης και πανικού. Περίπου 50 οπαδοί της Νάπολι, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ήρθαν σε επαφή με Πορτογάλους φιλάθλους της Σπόρτινγκ, με ανταλλαγή αντικειμένων και φυσική αντιπαράθεση.
Η Αστυνομία επενέβη άμεσα, καταφέρνοντας να αποκαταστήσει την τάξη και να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους. Οι φίλαθλοι της Σπόρτινγκ πλέον θα οδηγηθούν υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία στο στάδιο Diego Armando Maradona, ώστε να αποφευχθούν νέα επεισόδια.
Η ανησυχία παραμένει αυξημένη και οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.
