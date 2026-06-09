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ΝΒΑ Europe: Έξι επενδυτικά σχήματα για την άδεια της Αθήνας - Πολλά τα λεφτά για τις νίκες και τα τηλεοπτικά

Μετά την ενημέρωση που σας παρείχε για τις εξελίξεις στην Euroleague, το Gazzetta αποκαλύπτει τι συμβαίνει με την άδεια που θα δώσει το NBA Europe στην Αθήνα.

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Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Τζάμπολ στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Μπορεί το project του NBA Europe να μην ανοίγει τα χαρτιά του, να μην αναμένεται προσεχώς (δηλαδή στη νέα σεζόν) και να είναι προγραμματισμένο για την μεθεπόμενη χρονιά (2027-28).

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιτελείς του δεν εργάζονται πυρετωδώς στο παρασκήνιο για την άντληση κεφαλαίων που θα καταστήσουν την επένδυσή τους όσο το δυνατόν πιο ελκυστική.

Αν και για την ώρα καμία ομάδα από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο της Euroleague δεν έχει «αυτομολήσει», πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι ζυμώσεις που είναι σε εξέλιξη, φέρονται να είναι τόσο δυσθεώρητες, που δεν αποκλείεται – σε έναν χρόνο από τώρα – να αλλάξουν το ήδη υπάρχον διαμορφωμένο σκηνικό.

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