NBA Europe: Η Αθήνα θα έχει ομάδα στη νέα λίγκα που κάνει τζάμπολ τον Οκτώβρη του 2027

To NBA Europe, είναι η νέα λίγκα που έχει μπει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, με τον General Manager της διοργάνωσης, να αποκαλύπτει πως μέσα στις 12 πόλεις που θα έχουν ομάδες είναι και η Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στις ομάδες που θα διαθέτει η νέα λίγκα και πως το πρώτο τζάμπολ θα γίνει τον Οκτώβρη του 2027.
