NBA Europe: Η Αθήνα θα έχει ομάδα στη νέα λίγκα που κάνει τζάμπολ τον Οκτώβρη του 2027

Ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, ο General Manager του NBA Europe, αποκάλυψε τις 12 πόλεις που θα έχουν ομάδα στη νέα λίγκα.

Ευρωλίγκα
Τζάμπολ σε αγώνα Ευρωλίγκας | Eurokinissi
To NBA Europe, είναι η νέα λίγκα που έχει μπει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, με τον General Manager της διοργάνωσης, να αποκαλύπτει πως μέσα στις 12 πόλεις που θα έχουν ομάδες είναι και η Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στις ομάδες που θα διαθέτει η νέα λίγκα και πως το πρώτο τζάμπολ θα γίνει τον Οκτώβρη του 2027.

