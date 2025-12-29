Μενού

NBA Europe: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το NBA Europe μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με το πλάνο να παρουσιάζεται αναλυτικά, ενόψει της εκκίνησης το φθινόπωρο του 2027. 

Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Τζάμπολ στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Το Gazzetta έδωσε το «παρών» στην κλειστή συζήτηση με τον Πατρίκ Κομνηνό (CEO του Basketball Champions League) και τον Γιώργο Αϊβάζογλου (Managing Director NBA Europe & Middle East), όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το concept του NBA Europe, της νέας πανευρωπαϊκής λίγκας που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.

Η βασική ιδέα είναι ξεκάθαρη: NBA και FIBA προχωρούν μαζί, χτίζοντας από την αρχή ένα νέο οικοσύστημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με πυραμιδική δομή, αξιοκρατία, προστασία των εθνικών πρωταθλημάτων και στόχο τη δημιουργία μιας λίγκας με ορίζοντα… 100 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

