NBA Europe: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το Gazzetta έδωσε το «παρών» στην κλειστή συζήτηση με τον Πατρίκ Κομνηνό (CEO του Basketball Champions League) και τον Γιώργο Αϊβάζογλου (Managing Director NBA Europe & Middle East), όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το concept του NBA Europe, της νέας πανευρωπαϊκής λίγκας που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.
Η βασική ιδέα είναι ξεκάθαρη: NBA και FIBA προχωρούν μαζί, χτίζοντας από την αρχή ένα νέο οικοσύστημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με πυραμιδική δομή, αξιοκρατία, προστασία των εθνικών πρωταθλημάτων και στόχο τη δημιουργία μιας λίγκας με ορίζοντα… 100 ετών.
