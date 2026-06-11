NBA: Ο Γουεμπανιάμα απειλείται με αποκλεισμό από τη συνέχεια των τελικών του NBA

Αδιαμφισβήτητα οι φετινοί τελικοί του NBA προσφέρουν μέχρι στιγμής άπλετο θέαμα και ανατροπές με τελευταίο το Game 4 όπου οι Νικς μπόρεσαν να επιστρέψουν από το -29 κόντρα στους Σπερς πραγματοποιώντας μία μεγαλειώδη ανατροπή.

Τα φώτα βρέθηκαν και πάλι πάνω, όπως συνήθως, στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέρα από τις εντυπωσιακές του επιδόσεις, βρίσκεται πλέον στο όριο της τιμωρίας, καθώς ένα ακόμη αντιαθλητικό φάουλ μπορεί να του στερήσει τη συμμετοχή σε παιχνίδι των τελικών.

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