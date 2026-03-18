NBA: Πήρε στο χέρι του το παπούτσι και έκανε τάπα - Τι έδωσαν οι διαιτητές

Ένα απίθανο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Μάτζικ με τον Άλεξ Καρούζο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι Θάντερ «σφράγισαν» την παρουσία τους στα playoffs με νίκη στο Ορλάντο με τη 40άρα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, όμως άλλος έγινε... viral.

Ο Καρούζο στο πλαίσιο της αναμέτρησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου δωδεκαλέπτου πήρε μία παράδοξη απόφαση κάνοντας μπλοκ στον Τρίσταν Ντα Σίλβα χρησιμοποιώντας το... παπούτσι του! Συγκεκριμένα, το παπούτσι του παίκτη των Θάντερ είχε βγει και εκείνος βλέποντας πως δεν θα προλάβει να εμποδίσει την προσπάθεια του αντιπάλου του προς το καλάθι, το πήρε ανά χείρας και χρησιμοποιώντας το προσπάθησε να κάνει τάπα.

