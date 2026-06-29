Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων είναι μία από εκείνες τις «δημοσοφίες» που γεννήθηκε περισσότερο από ανάγκη. Φαντάσου να σου πέφτει από το χέρι το τελευταίο σοκολατάκι που έχεις στο ψυγείο, ή το τοστ που κόπιασες να φτιάξεις για πρωινό.

Με αντανακλαστικά γάτας, το αρπάζεις, του ρίχνεις μία ματιά για να δεις ότι δεν έχει πάνω κάποια τρίχα ή λεκέ, το φυσάς, το ξεσκονίζεις, και καθησυχάζεις τον εαυτό σου πως δεν είχε αρκετό χρόνο για να «μαριναριστεί» σε ό,τι αηδία διαβιεί στο πάτωμα του σπιτιού σου.

Είναι αλήθεια, το να σπαταλάς φαγητό, ειδικά τη σήμερον ημέρα, πονάει. Αλλά ο ο John Tregoning, καθηγητής ανοσολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, εξήγησε στον Guardian γιατί είναι καλύτερα ό,τι τροφή σας πέσει κάτω, έστω και για κλάσματα, να πηγαίνει στον κάδο.

Το ψέμα των πέντε δευτερολέπτων

Σε μία έρευνα στην οποία κάνει μνεία, οι επιστήμονες εξέτασαν τι συμβαίνει όταν μια σειρά από τρόφιμα (ψωμί, βουτυρωμένο ψωμί, καρπούζι και ζελεδάκια) πέφτουν σε μια σειρά από επιφάνειες (πλακάκια, χάλυβα, ξύλο και χαλί) που είχαν επικαλυφθεί με βακτήρια.

«Μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως», λέει, προσθέτοντας ότι ο χειρότερος συνδυασμός μεταφοράς συνέβη όταν η βρεγμένη τροφή χτύπησε μια στερεά επιφάνεια (καρπούζι σε πλακάκι ή χάλυβα).

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Μια άλλη μελέτη - όπου μαγειρεμένο λουκάνικο έπεσε σε διαφορετικές επιφάνειες - έδειξε ότι τα βακτήρια μεταφέρθηκαν στο κρέας ακόμα και αν είχαν εφαρμοστεί στην επιφάνεια ώρες νωρίτερα.

Έδειξε ότι «αν βάλετε ένα κομμάτι μολυσμένο κοτόπουλο σε μια επιφάνεια και στη συνέχεια, δύο ώρες αργότερα, ρίξετε ένα κομμάτι ψωμιού πάνω της, μπορείτε ακόμα να κολλήσετε βακτήρια. Θα παραμείνουν εκεί για περίπου 24 ώρες», είπε.

Η τρίτη έρευνα εξέτασε τον «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων» για τα ιατρικά εργαλεία στο χειρουργείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, διαπίστωσε ότι εάν οι χειρουργοί ρίξουν κάτι στο πάτωμα, πρέπει να πλύνουν αυτό το εργαλείο με απορρυπαντικό για να είναι ασφαλές για να το χρησιμοποιήσουν ξανά.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το πεσμένο φαγητό σας;

«Νομίζω ότι πρέπει να το αποχωριστείτε», λέει ο Tregoning. Το ξέπλυμα με νερό δεν θα είναι αρκετό για να εγγυηθεί ότι είναι καθαρό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν είστε ευάλωτοι σε μολύνσεις, αν περπατάτε με τα παπούτσια σας στο σπίτι και αν έχετε κατοικία.

