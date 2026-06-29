«Βράζουν» από τον καύσωνα 130 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη: Πώς το φαινόμενο επηρεάζει την Ελλάδα

Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη αυτή χθες, Κυριακή.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σε σύγκριση με τα πάνω από 380 εκατομμύρια χθες.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

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Από τον καύσωνα αύριο, στο χαλάζι την Παρασκευή

Για θερμή εισβολή του καύσωνα που «κατεβαίνει» από την Ευρώπη στην Ελλάδα προειδοποιούν οι Έλληνες μετεωρολόγοι, αλλά και μία περίοδο αστάθειας που ξεκινά από την Τρίτη (29/6).

Συγκεκριμένα, έως και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας σε κάποιες περιοχές τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πέσει και πάλι, με ενισχυμένα μελτέμια, καταιγίδες και χαλάζι ανά την επικράτεια.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης μετατοπίζεται σταδιακά αναλυτικότερα, φτάνοντας και στη χώρα μας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη σημερινή του πρόγνωση κάνει λόγο για καιρικό μοτίβο «από έντονη ζέστη στην αστάθεια και από την αστάθεια στα μελτέμια».

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια εβδομάδα με σημαντικές εναλλαγές στον καιρό καθώς οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας και τους 39 βαθμούς.

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Από το τέλος της εβδομάδας ωστόσο θα επιδράμουν πιο δροσερές αέριες μάζες που μεταφέρουν έντονη αστάθεια, με τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Σήμερα Δευτέρα (28/6), η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου, με τις πιο υψηλές τιμές να καταγράφονται στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στη δυτική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Από αύριο (29/6), οι θερμοκρασίες θα ενισχυθούν περαιτέρω, πλησιάζοντας τους 39 με 40 βαθμούς, ειδικά σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν από τη θάλασσα.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, όμως τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν δυνατά, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς σήμερα και θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν ξανά από το Σαββατοκύριακο.

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται εισβολή πιο δροσερών και ασταθών αέριων μαζών, που θα προκαλέσουν καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας (κυρίως δυτικής και βόρειας), της κεντρικής Στερεάς και του εσωτερικού της Πελοποννήσου.

Σημειώνεται πως οι καιρικές αυτές συνθήκες απαιτούν προσοχή λόγω της πιθανότητας επικίνδυνων φαινομένων.